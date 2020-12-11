Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Manken Tülin Şahin ile olan 12 yıllık evliliğini 2017 yılında bitiren Memet Özer, önceki gün sevgilisi Verda Özer ile birlikte yürüyüşe çıktı.

Spor giyim tarzları ile dikkat çeken ikili, Kuruçeşme'de başladıkları yürüyüşlerini Emirgan'da bitirdi.

Bebek'te hızlı adımlarla Boğaz hattını geçen ikili, muhabirlerin kendilerini görüntülemesiyle adımlarını daha da hızlandırdı. Çift, ardından oradan ayrıldı.