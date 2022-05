"EL ELE DÜNYAYI GÜZELLEŞTİREBİLİRSİNİZ"

Doğan ile deniz kenarında çekilen aşk pozunu sosyal medya hesabından yayınlayan 37 yaşındaki oyuncu, paylaşımına şu ifadeleri not düştü:

Bir hikayenin içinde, birbirinizi kaybedip bulabilirsiniz. Arada gülüp arada ağlayabilirsiniz, kopup sonra sımsıkı sarılabilirsiniz. Her hikaye aynı başlamaz, çirkini bile dünya güzeli yapabilirsiniz. Her şey emek, her şey inanç, her şey umut... Ele ele dünyayı güzelleştirebilirsiniz. Sonrası günlük güneşlik, sonrası ufuk çizgisinde iyot kokusu... Çek içine nefes! Misim...