'Hayat Devam Ediyor' dizisiyle ünlenen Meltem Miraloğlu'nun kendisinden 48 yaş büyük olan 82 yaşındaki bir Amerikalı ile yaptığı evlilik uzun süre konuşulmuştu.

Miraloğlu'nun Green Card (Yeşil Kart) almak için Patrick ile evlendiği ve bunu öğrenen eşinin de Miraloğlu'nu evden attığı öne sürülmüştü.