28 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; sanatçı Mustafa Ceceli ve Meltem Erensoylu Ferdi Tayfur'un 'Sevda Yelleri' şarkısını düzenlemek için bir araya geldi. İkili tanıtım için önceki gün Mustafa Ceceli'nin Beykoz’da bulunan stüdyosunda yeni şarkılarını basın mensuplarına dinletti. Meltem Erensoylu’ ya vokal de yapan Ceceli ve Erensoylu gazetecilere açıklamalarda bulundular.
Erensoylu şarkının provası için geldiğini ama birkaç saat sonra Ceceli' den çalışmanın bittiğini öğrendiğinde, küçük çaplı bir şok yaşadığını söyledi. Prova esnasında hiç zorluk yaşamadığını belirten Meltem Erensoylu, "En kolay projelerimden bir tanesi oldu" değerlendirmesinde bulundu.
Erensoylu, yeni şarkısı için "Ben Ferdi Tayfur ile 20 yıl önce tanıştım ve ilk albümümü kendisi yaptı 'Olanlar Oldu' isimli 10 şarkılık bir albümdü, orada kendisi bana vokal yaptı, gitar çaldı, klibimi çekti. Ben zaten sahnemde yıllardır Ferdi Tayfur şarkıları okuyan birisiyim, hep istediğim bir projeydi, hep bir Ferdi Tayfur şarkısı okumak istemiştim ve bu şarkı nasip oldu.
Mustafa Ceceli ile çalışmak çok büyük bir şans oldu benim için, çok güzel motive ediyor ve inanılmaz çalışması rahat birisi. Çok keyif aldım, umarım şarkı yerini bulur ve dinleyiciler de severler" dedi.
"HER ŞARKININ KENDİSİNE AİT BİR MATEMATİĞİ VAR"
Tayfur’un unutulmaz eserlerinden 'Sevda Yelleri' şarkısı için birlikte çalıştığı Erensoylu’la kimyalarının uyuştuğunu belirten Ceceli proje ile ilgili, "Meltem inanılmaz güzel okudu bu şarkıyı, geçtiğimiz sene Ferdi Tayfur’un 'Bana da Söyle' şarkısının yüksek başarısına tanıklık ettik. İnşallah bu sene de 'Sevda Yelleri'nin başarısına tanık oluruz" ifadelerini kullandı.
Gazetecilerin, şarkıları düzenlerken nelere dikkat ettiğini sorması üzerine şarkıcı, şu sözleri sıraladı:
Müziğin kendine ait bir matematiği var, birazcık sokağın dilini bilmek, biraz dışarıyı takip etmek gerekiyor, dinleyici nelere tepki veriyor neler bizim kanımızı kaynatır, neler bizi hüzünlendirir, bunları yaşayan birisi olduğumu düşünüyorum ve şarkıları da o şekilde düzenliyorum. Bu şarkıyı düzenlerken ise şarkının kendi içinde duygusu var.
Hüznün bizi zaman zaman alıp götürdüğü zaman zaman da bizi o tempoya kaptırdığımız hali vardır orayı benimsedik aslında, 'Başında yoksa sevda yelleri, nereden bileceksin çektiklerimi' diyor ama birazcık bizi sallandırıyor.
"ŞARKILARI YAŞATMAK GEREKİYOR"
Ferdi Tayfur'un uzun zamandır sektörde olmamasının, büyük bir eksiklik olduğunu söyleyen Mustafa Ceceli, "Biz o eksikliği hissettirmemek adına duayenlerin, büyüklerimizin şarkılarını seslendirmeye devam ediyoruz ve boşuna o 'Baba' isimlerini almıyorlar.
Gönül ister ki sahne aldıkları aktif oldukları bir dönem olsun ama bazı koşullar buna müsaade etmiyorsa bizlerde şarkıları yaşatmak gerektiğini düşünüyorum. dedi.
"POP MÜZİK ÖLMÜŞTÜ AMA YENİDEN DİRİLDİ"
Geçtiğimiz günlerde Sinan Akçıl ve İrem Derici ile 'Çok Sevmek Yasaklanmalı' isimli bir proje gerçekleştiren Mustafa Ceceli şu şekilde konuştu:
Projeye çok güzel tepkiler aldıklarını belirtti. Şarkıcı "İnanılmaz güzel tepkiler aldığımız bir şarkı oldu, hatta Sinan "Pop müzik ölmüştü ama dirildi" diye bir tabiri oldu. Bence gönüllere duyguya tam olarak hitap eden şarkılara yaptığınızda, tarzın çok önemi olmadığını düşünüyorum.
"MURAT YAPTIĞI SPORUN HAKKINI VERMİŞ"
Bir Müzisyen olarak kendisinin de katkısı olduğu Murat Boz’un 'Can Kenarım' isimli yeni şarkısı için görüşlerini soran basın mensuplarına Ceceli, "Murat çok eski bir arkadaşım bir sürü projesinde de çalıştım onun güzel şarkılar, söylediğini yorumculuğunu konuşturduğunu hep görmek istiyordum bence 'Can Kenarımda' da bunu konuşturdu.
Klipte çok sağlam olmuş, o kadar yaptığı sporun da hakkını vermiş yani klipte de onu da gördüm çokta taktir ettim. A dan Z ye çok güzel bir proje oldu. Daha da başarılı güzel şeyler yapacağız inşallah" dedi.
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