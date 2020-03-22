Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; oyuncu Meltem Cumbul, önceki gün yeğeni Cemil Can Alkan ile Bebek Parkı'nda görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden Cumbul, "Mesafeyi koruyalım. Yaklaşmayalım arkadaşlar'' ifadelerini kullandı.

Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs salgınına önlem amaçlı setlerin ara vermesini desteklediğini söyleyen Cumbul, yürüyüşüne devam etti.