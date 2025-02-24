Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım!
Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, golsüz beraberlikle sonuçlanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
Giriş: 24.02.2025 - 23:10 Güncelleme: 24.02.2025 - 23:17
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, bu mücadelenin ardından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
Brezilyalı oyuncu, "6 puan fark var. Cim bom şampiyon, Fener ağlama" sözleriyle paylaşım yaptı.
Eski Galatasaraylı futbolcunun sosyal medyadan paylaştığı videosu Fenerbahçeli tarafları kızdırdı.
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