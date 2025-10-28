Melissa Kasırgası ilerliyor! Karayipler'de hızını artıran kasırga "5. Kategori" seviyesine yükseldi
Karayipler'de hızını artıran ve şiddeti en tehlikeli "5. kategori" seviyesine yükseltilen Melissa Kasırgası ilerliyor. Jamaika ve Küba'da "yıkıcı" fırtınalara sebep olan kasırga sebebiyle Jamaika'da üç kişi hayatını kaybetti
- 1
Karayipler bölgesinde hızını artıran Melissa Kasırgası'nın şiddeti, en tehlikeli seviye olan "5. Kategori" sınıfına yükseldi.
- 2
Rüzgar hızı saatte 260 kilometreye kadar çıkan kasırganın şiddetinin, en tehlikeli seviye anlamına gelen "5. Kategori" sınıfına yükseldiği belirtildi
- 3
Jamaika'da ve Küba'nın güneydoğusunda karaya vuran kasırga sebebiyle Jamaika'da üç kişi hayatını kaybetti. Jamaikalı yetkililer, dün akşam halkı yüksek yerlere ve sığınaklara çıkmaya çağırdı. Başbakan Andrew Holness, kasırga nedeniyle adanın kayıtlara geçen en şiddetli fırtınasının çok yıkıcı olabileceği konusunda uyardı.
-
- 4
Fırtınanın bugün itibariyle Jamaika'ya ulaşması bekleniyordu. Uzmanlar, sel, rüzgar ve heyelanlar nedeniyle felaket boyutunda yıkıma yol açabileceğini belirtti.
- 5
Fırtınanın ilerleyen saatlerde Küba'ya ulaşıp ardından Bahamalar'a doğru ilerlemesi bekleniyor.
- 6
ABD Ulusal Kasırga Merkezi, fırtınanın "potansiyel olarak felaket boyutunda" olduğunu ve Jamaika'da "çok sayıda kişinin tehlike altında" olduğunu belirtti.
-
- 7
Kübalı yetkililer, adanın ikinci büyük şehri Santiago da dahil olmak üzere bölgeden 600 bini aşkın kişinin tahliye edileceğini söyledi.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.