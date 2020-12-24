Melisa Uzunarslan'dan yeni albüm

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Keman virtüözü ve solist Melisa Uzunarslan tüm söz, müzik ve düzenlemeleri kendisine ait olan ikinci albümü "Büyük Buhran"ı tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşturuyor.

Melankolik bir havaya ve akustik tınılara sahip olan albümde keman, akustik gitar, piyano enstrümanlarının hakimiyeti dikkat çekiyor. 6 şarkıdan oluşan albümün prodüktörlüğünü de Melisa Uzunarsla üstlendi.

"Öksüz", "Hadi Dön", "Kıpır", "Süheyla", "Bırakıp Gitme" ve "Palavra" adlı 6 şarkıdan oluşan albümü Uzunarslan; özlediğim, kızdığım, korktuğum her şeyi yazdım" diye anlatıyor.