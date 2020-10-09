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Son dönemde işletmeci Umut Evirgen ile yaşadığı aşk nedeniyle sıkça gündeme gelen oyuncu Melisa Şenolsun, önceki gün İstinyePark'ta görüntülendi. Akşam saatlerinde sevgilisinin aracı ile alışveriş merkezine gelen Şenolsun, sade ve spor giyimi ile dikkat çekti.

Uzun süre telefon ile konuşan Melisa Şenolsun, muhabirlerin sorularını yanıtlamadan hızlı adımlar ile alışveriş turuna devam etti. Mağazaları dolaşan Şenolsun, geç saatlerde ise alışveriş merkezinden ayrıldı.