Son olarak Atiye dizisinde canlandırdığı 'Cansu' karakteri ile izleyenlerin karşısına çıkan oyuncu Melisa Şenolsun, Moda sokaklarında görüldü.

Şenolsun, 60’ların eşarp, eldiven ve gözlüğünü karantina ihtiyaçlarına göre stilize edip günümüzün spor şıklığıyla birleştirdi. Oyuncu markete giderken maske yaptığı eşarbıyla dikkat çekti.

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