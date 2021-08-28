Başrollerini Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birkan Sokullu’nun paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. 'İnci' karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah’ın ardından diziye kimin dahil olacağı merakla bekleniyordu. 'Masumlar Apartmanı'na yeni katılan isim Melisa Şenolsun oldu.

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