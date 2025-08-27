Habertürk
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Melisa Döngel'in aşk itirafı: Tatilde bitti

        Melisa Döngel'in aşk itirafı: Tatilde bitti

        Beyoğlu'ndaki bir mekânda görüntülenen Melisa Döngel, özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. Kısa süreli bir birliktelik yaşadığını söyleyen Döngel, ilişkisinin tatilde bittiğini söyledi

        Giriş: 27.08.2025 - 08:13 Güncelleme: 27.08.2025 - 08:13
        Aşk tatilde bitti
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Melisa Döngel, Beyoğlu'ndaki bir mekânda arkadaşlarıyla buluştu.

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Melisa Döngel; "Benim için bu yaz, hem iş hem de tatil olarak geçti. Şimdi eylül ayına kadar boşum zaten eylüle de bir şey kalmadı. Sonra tekrar çalışmaya başlayacağım. Yurt dışına gideceğim. Türkiye'yi temsil etmek adına okuduğum projeler var. Bunları yapıyorum, inşallah iyi bir sezon olacak" dedi.

        Melisa Döngel, ayrıca gazetecilerin, "Tatilde yalnız mıydınız?" şeklindeki sorusuna ise "Hayır, yalnız değildim. O orada kaldı, ayrıldım. Şu andan itibaren bir ilişkim yok. Kısmet neyse o oluyor, şu an kariyer odaklıyım" yanıtını verdi.

        #Melisa Döngel

