Melisa Döngel'den "Barbie" pozları!

O Ses Rap yarışmasında jüri üyelerinden biri olan Sefo ile yaşadığı ilişkiyi bitirdikten sonra adı eski Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ile aşk dedikodularına karışan genç oyuncu Melisa Döngel, geçtiğimiz günlerde vizyona giren Barbie filminin galasına katıldı. Kanyon'da gerçekleştirilen galada pembelere bürünen Döngel'e sevenlerinden övgü dolu yorumlar geldi.