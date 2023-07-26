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        Haberler Magazin Melisa Döngel'den "Barbie" pozları!

        Melisa Döngel'den "Barbie" pozları!

        Sefo ile ayrılığının ardından Sergen Yalçın ile adı aşk iddialarına karışan Melisa Döngel, geçtiğimiz günlerde Kanyon'da gerçekleştirilen Barbie galasına katıldı. Ünlü güzelin pembeler içerisindeki kombini sevenleri tarafından övgü dolu yorumlar aldı. İşte Melisa Döngel'in Barbie tarzı...

        Habertürk
        Giriş: 26.07.2023 - 11:41
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          O Ses Rap yarışmasında jüri üyelerinden biri olan Sefo ile yaşadığı ilişkiyi bitirdikten sonra adı eski Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ile aşk dedikodularına karışan genç oyuncu Melisa Döngel, geçtiğimiz günlerde vizyona giren Barbie filminin galasına katıldı. Kanyon'da gerçekleştirilen galada pembelere bürünen Döngel'e sevenlerinden övgü dolu yorumlar geldi.

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          Ülkemizdeki dağıtımını TME Films’in üstlendiği Barbie’nin pembe dünyası sosyal medyada akım haline geldi. Ünlülerin akın ettiği galaya ünlü oyuncu Melisa Döngel'de katıldı. Süleyman Güvenç imzalı bir elbise tercih eden Döngel'in tarzı dikkat çekti.

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          Melisa Döngel galadan çekilen pozlarını sosyal medya hesabından "Barbie" notuyla yayınladı. Instagram'da 4 milyon takipçisi olan Döngel'in gönderileri kısa süre içerisinde 550 binin üzerinde beğeni ve 1300'ün üzerinde yorum aldı.

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          Melisa Döngel'in katılım sağladığı galaya influencerlar da akın etti. Barbie galasına katılan isimler arasında Beste Kökdemir, Merve Özkaynak, Didem Şentürk, Selma Çiçekdal, Dilara Arıkanlı, İlayda Oymak, Sebibebi ve Tulu Erden gibi isimler yer aldı.

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          İşte Melisa Döngel'in Barbie tarzı...

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          Melisa Döngel'in gönderilerine sevenlerinden: "Türkiye'nin Barbie'si", "Bu film Türkiye'de çekilseydi Barbie sen olurdun", "The real Barbie girl", "Seni başrol yapmadıklarına pişman olurlar bu pozları görseler" gibi yorumlar geldi.

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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