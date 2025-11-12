Habertürk
        Melisa Döngel: Çok fazla evlilik teklifi alıyorum

        Melisa Döngel: Çok fazla evlilik teklifi alıyorum

        Melisa Döngel, sosyal medya üzerinden çok sayıda evlilik teklifi mesajı aldığını söyledi. Döngel, "Artık saymayı bıraktım, çok fazla teklif alıyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2025 - 07:44 Güncelleme: 12.11.2025 - 09:51
        "Çok fazla evlilik teklifi alıyorum"
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Melisa Döngel, Maslak'taki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Döngel, konuşmasına şehit ailelerine başsağlığı dileyerek başladı.

        Yakın zamanda gittiği Dubai tatilinden bahseden oyuncu, "Arkadaşlarımla çok güzel vakit geçirdim, gerçekten harika bir yerdi" ifadelerini kullandı.

        Sosyal medya üzerinden kendisine gelen yorumlar hakkında konuşan Melisa Döngel, "Tatlı da tatsız da mesajlar geliyor ama ben sadece tatlı olanlarla ilgileniyorum" dedi. Kendisine sosyal medyadan atılan mesajların içeriğine de değinen Döngel, en çok evlilik teklifi geldiğini söyleyerek "Artık saymayı bıraktım, çok fazla teklif alıyorum" dedi.

        Yeni projeleri hakkında da konuşan Döngel, "Çektiğimiz bir dizi var dijitalde yayınlanacak" ifadelerini kullandı. Son dönemde dizilerdeki kadın ve erkek oyuncuların yaş farkı tartışmalarına da değinen Melisa Döngel, "Ben profesyonel olarak bakıyorum, izleyici izlesin, ondan sonra yorum yapsın" dedi.

        #Melisa Döngel

        Habertürk Anasayfa