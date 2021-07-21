"SOĞUK BİRİ DEĞİLİM"

Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz ay verdiği röportajda, "Dış görünüşün soğuk bir kadın imajı veriyor, gerçek Melisa da böyle mi?” sorusunu şöyle yanıtlamıştı:

Hayır, hiç değilim. Bulunduğum ortama alışana kadar mesafeliyimdir, evet. Ama o hepimizde olan ilk mesafe aslında. Kimse kimseye anında sımsıcak davranamaz. O soğukluk belki korunma amaçlı etrafımıza inşa ettiğimiz duvardır.