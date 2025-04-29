Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın oğlu Mylan 3 aylık oldu
29 Ocak'ta ilk çocukları Mylan'ı kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşayan oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı'nın oğlu 3 aylık oldu
2023'ün Mayıs ayında Paris'te evlenen Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, daha sonra bebek beklediğini duyurmuştu.
29 Ocak'ta Mylan adını verdikleri erkek bebeklerine kavuşan çift, ilk ke anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.
Meslektaşlarının aksine bebeklerinin yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın oğlu Mylan, 3 aylık oldu.
Melisa Aslı Pamuk, oğlunu havuzda yüzdürürken çektiği anı "Mylan 3 aylık" notu ile yayımladı.