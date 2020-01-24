Melisa Aslı Pamuk: Benim açıklamam doğru olmaz - Magazin haberleri

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; oyuncu Melisa Aslı Pamuk, önceki gün Nişantaşı'nda bir kadın arkadaşıyla birlikte yemek yerken objektiflere takıldı.

Uzun bir süredir doğup, büyüdüğü ve vatandaşı olduğu Hollanda'da olan Pamuk, yakın zamanda başlayacak dizi projesi için İstanbul'a geldiğini söyledi.

"BENİM AÇIKLAMAM DOĞRU OLMAZ"

Yeni projesi hakkında konuşan Pamuk, "Yakın zamanda açıklanacaktır. Benim açıklamam doğru olmaz" açıklamasını yaptı.