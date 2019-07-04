04 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Oyuncu Melis İşiten özel hayatıyla hep gündemde olan bir isimdi. Son olarak da Uraz Kaygılaroğlu'yla aldıkları boşanma kararıyla tekrar konuşuluyor. İnsanlar Melis İşiten isminin kim olduğunu araştırıyor. Peki Melis İşiten kim? İşte Melis İşiten ile ilgili detaylar...
MELİS İŞİTEN KİMDİR?
29 Haziran 1992 doğumlu güzel oyuncu Melis İşiten konservatuvar mezunudur. Bir süre tiyatro oyunlarında sahne almıştır. Ayrıca İpek Bilgin ile Oyuncu Koçu olarak çalışmalar gerçekleştirmiştir. Reaksiyon, Evli ve Öfkeli, Yedi Güzel Adam gibi dizilerde rol almıştır. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Uraz Kaygılaroğlu ile de Yedi Güzel Adam dizi setinde tanışmıştır. Çift 2014 yılında Büyükada’daki Aya Nikola Otel’de düzenlenen sade bir tören ile evlenmişlerdir. 2016 yılının Kasım ayında Melis ve Uraz Kaygılaroğlu çiftinin bebekleri Ada dünyaya gelmiştir.
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