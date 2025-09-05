Melis İşiten: Dünyaya yine gelsem Uraz ile evlenirdim

2014'te evlenen oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten, 2016'da kızları Ada'yı kucaklarına aldıktan sonra 2019'da boşandı.

Boşanmanın ardından eski eşiyle arkadaş kalarak, kızları Ada ile birlikte zaman zaman tatile de çıkan Melis İşiten, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Eski eşi hakkında samimi açıklamalarda bulunan Melis İşiten, Uraz Kaygılaroğlu için "En naif yerde en yüksek duygumuz sevgi. Onun adına da konuşabilirim. Evladımız olmamış olsaydı da gene bir gün dünyaya biriyle evlenmek için gelsem ve çocuk yapsam o kişi Uraz olurdu. Kırmadan, dökmeden öyle ayrılınca hiç öfkelenecek bir şeyin olmuyor. Biz çok dürüstüz ve birbirimizi çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.