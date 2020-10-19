"SENİNLE GEÇEN BİR YILIMA ŞÜKÜRLER OLSUN"

İkiliden Melis Birkan, sosyal medya hesabına el ele verdikleri pozunu "Seni bana getiren her şeye ve seninle geçen 1 yılıma şükürler olsun sevgilim. İyi ki sen..." notuyla yayınladı.

38 yaşındaki oyuncu, bu paylaşımı ile takipçilerinden yoğun ilgi gördü.