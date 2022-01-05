"RENGİN VE GÜLÜŞÜN HİÇ BİTMESİN"

Ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Hayatımın rengi, ömrümün turuncusu, daima yüzü gülenim, ağlamaktan hiç korkmayanım, enerjisi, neşesi, umudu hiç bitmeyenim, şahane poz verip hep fotoğraf çektirenim, yapmak istedikleri ve tutkusu hiç tükenmeyenim, her spora yeteneklim, her şeyi çalıp söyleyebilen müzisyenim, bir tanecik romantiğim, iyi ki doğmuşsun canım sevgilim... Rengin ve gülüşün hiç bitmesin ve hep dediğin gibi; çok güzel olacak her şey.