Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Melis Birkan, sevgilisi Aras Aydın'ın 32. yaş gününü kutladı

Melis Birkan'dan sevgilisi Aras Aydın'a: Rengin ve gülüşün hiç bitmesin

Uzun bir süredir meslektaşı Melis Birkan ile aşk yaşayan oyuncu Aras Aydın, 32. yaşına girdi. Sevgilisinin doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutlayan Birkan, Aydın'a, "Hayatımın rengi, ömrümün turuncusu, bir tanecik romantiğim, iyi ki doğmuşsun" sözleriyle seslendi

05.01.2022 - 12:08 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 'Issız Adam' filminde canlandırdığı 'Ada' karakteriyle hafızalarda yer edinen Melis Birkan'ın, kendisi gibi oyuncu olan Aras Aydın ile ilişkisi tam gaz devam ediyor.

  • Uzun süredir Aydın ile aşk yaşayan Birkan, önceki gün sosyal medyadan sevgilisinin 32. yaş gününü kutladı.

  • Aras Aydın ile çekilen fotoğraflarını yayınlayan Melis Birkan, gönderisine duygusal bir not düştü.

  • "RENGİN VE GÜLÜŞÜN HİÇ BİTMESİN"

    Ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    Hayatımın rengi, ömrümün turuncusu, daima yüzü gülenim, ağlamaktan hiç korkmayanım, enerjisi, neşesi, umudu hiç bitmeyenim, şahane poz verip hep fotoğraf çektirenim, yapmak istedikleri ve tutkusu hiç tükenmeyenim, her spora yeteneklim, her şeyi çalıp söyleyebilen müzisyenim, bir tanecik romantiğim, iyi ki doğmuşsun canım sevgilim... Rengin ve gülüşün hiç bitmesin ve hep dediğin gibi; çok güzel olacak her şey.

  • MELİS BİRKAN HAKKINDA?

    30 Kasım 1983 yılında Ankara'da dünyaya gelen Melis Birkan, ailenin tek çocuğudur. Oyuncunun annesinin adı Selda, babasının adı ise Cevdet'tir.

    Birkan, ilkokula başladığı sene babasının işi nedeniyle İstanbul'a taşındı. Birkan, altı yaşındayken dansa olan ilgisi üzerine ilköğretim ve lise yıllarında eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda bale üzerine tamamladı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.