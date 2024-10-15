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        Haberler Gündem Güncel Melikgazi'ye "Ortaköy Sokağı" projesi | Son dakika haberleri

        Melikgazi Belediyesi'nin "Ortaköy Sokağı" projesi hayata geçiyor

        Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu'nun "Ortaköy Sokağı" projesinde çalışmalar başladı. Palancıoğlu, "Vatandaşlarımızın aileleri ve sevdikleriyle birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri, sosyalleşebilecekleri yeni bir mekanı şehrimizle buluşturacağız. İstanbul'un meşhur Ortaköy atmosferini vatandaşlarımızın ayağına getiriyoruz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 18:43 Güncelleme: 15.10.2024 - 18:53
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        Melikgazi'ye "Ortaköy Sokağı"
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, vatandaşların kumpir, waffle, dondurma, helva yiyebilecekleri, keyifli vakit geçirebilecekleri gastronomi sokağını Melikgazi'ye kazandırmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

        Başkan Palancıoğlu, "Melikgazi'mizde projelerimizi birer birer hayata geçirmek için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Köşk Mahallesi'nde hayata geçecek olan 'Ortaköy Sokağı' projemizi 'önce aile, önce ticaret' temasıyla tasarladık. Vatandaşlarımızın aileleri ve sevdikleriyle birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri, kumpir, waffle, dondurma, helva yiyebilecekleri, sosyalleşebilecekleri yeni bir mekanı şehrimizle buluşturacağız. İstanbul'un meşhur Ortaköy atmosferini vatandaşlarımızın ayağına getiriyoruz. Hem vatandaşımızı hem de esnafımızı memnun edeceğiz inşallah. Kayseri’nin yeni gözdesi olacak gastronomi sokağımız için çalışmalarımız başlamış durumda" dedi.

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        Yerel tatların hizmete sunulacağı sokağa gençlerin de yoğun ilgi göstereceklerini kaydeden Başkan Palancıoğlu, "Şehrimiz için yeni bir renk olacak 'Ortaköy Sokağı' çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından inşallah hep birlikte açılışını yapacağız. Büyük bir özveri ile çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hakikaten projelerimizin hayata geçtiğini görmek, vatandaşlarımıza nitelikli hizmet sağladığını görmek bizleri çok mutlu ediyor. Melikgazi'ye değer katan vizyon projelerimiz, nitelikli hizmetlerimiz için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Şimdiden Melikgazi'mize ve Kayseri’mize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

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