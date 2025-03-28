Melikgazi Kayseri Basketbol - Fenerbahçe Opet: 56-98 (MAÇ SONUCU)
Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi çeyrek final ikinci maçında deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 98-56 mağlup ederek seriyi 2-0'a getirdi ve yarı finale yükseldi.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 98-56 mağlup etti.
Sarı-lacivertliler bu sonuçla seriyi 2-0'a getirip adını yarı finale yazdırdı.
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Tolga Edis, Ahmet Taner İbin, Batuhan Mert Gül
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Kübra 6, Dangerfield 18, Aslıhan, Gonca 2, Dilara, Candan Eylül, Meltem 14, Özge, Şuğranur 1, Powers 4, Fall 11
FENERBAHÇE OPET: Ece 5, Sudenur 2, Sevgi 1, Olcay 4, Williams 14, İrem 2, İdil 6, Alperi 9, Emma 14, Milic 14, Tilbe 13, MCbride 14
1'İNCİ PERİYOT: 17-25
DEVRE: 32-59
3’ÜNCÜ PERİYOT: 44-80