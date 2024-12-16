Melike’ye “dehşet evi”nde ne yaptılar?

Geçen hafta programa ilk kez katılan anne Fatma’nın isyanı çok konuşulurken canlı yayında gelen ihbar sonrası “Melike yaşıyor olabilir mi?” sorusunun üzerine gidildi.

DİDEM ARSLAN YILMAZ’LA VAZGEÇME EKİBİ

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Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibi Melike’nin Ankara’da bir eğlence mekanında çalışıyor olabileceği ihtimali üzerine vatandaşla röportaj yaptı. Birçok kişiye kayıp Melike’nin fotoğrafları gösterilirken ne yazık ki olumlu bir gelişme yaşanmadı.

MELİKE’NİN SON GÖRÜNTÜSÜ KARE KARE İNCELENDİ! Stüdyodaki anne Fatma ve Gökhan, Melike’nin bulunmasını isterken Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibi Melike’nin güvenlik kamerası görüntülerini ekrana getirdi.