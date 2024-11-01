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        Haberler Müzik Melike Şahin, Global Spin serisinde yer alan ilk Türk sanatçı

        Melike Şahin'den bir ilk

        Müzik dünyasında iyi bir çıkış yakalayan Melike Şahin, "grammy.com"un prestijli Global Spin serisinde yer alan ilk Türk sanatçı oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 18:07 Güncelleme: 01.11.2024 - 18:34
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        Melike Şahin'den bir ilk
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        Grammy editörleri tarafından titizlikle hazırlanan platformda Melike Şahin, müzik kültürünü global bir izleyici kitlesine tanıtıyor.

        Müzik dünyasında iyi bir yükseliş yakalayan şarkıcı, "grammy.com"un prestijli Global Spin serisinde yer alan ilk Türk sanatçı oldu. Global Spin serisi, Coldplay ile de sahne alan Elyanna gibi yıldızların yanı sıra Fransız sanatçı GIMS gibi uluslararası üne sahip isimleri de ağırladı. Şahin, Global Spin performansıyla kültürlerarası müzik buluşmalarına bir yenisini daha eklerken, Türkiye’yi de temsil etme başarısı gösterdi.

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