Melike 15 yaşındaydı! Eski nişanlıdan 12 kurşun!

DHA

Aksaray'da olay, saat 14.00 sıralarında Taş Pazar Mahallesi´nde meydana geldi. Melike Arıbaş (15), ailesiyle birlikte bir yakınlarının nişanına gitti. Arıbaş, bir süre sonra nişana gelen ayrıldığı nişanlısı Muhammet Kılıç´ın (22) silahlı saldırısına uğradı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

DHA'da yer alan habere göre tabancayla başından vurulan Melike Arıbaş, kanlar içinde yere yığıldı. Kızını korumaya çalışan Doğanay Arıbaş (42) da başından yaralandı.

MELİKE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan baba- kızdan Melike Arıbaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hastanede kızının ölüm haberini alan Asiye Arıbaş, "Ne olur Melike´mi verin bana, onu görmek istiyorum. Onun yerine ben ölseydim" diyerek gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi.

KATİL ZANLISI KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Polis, olayın ardından kaçan Muhammet Kılıç´ı kısa sürede suç aleti silahla yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 12 boş kovan bulundu. Muhammet Kılıç´ın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.