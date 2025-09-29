Habertürk
        Mel Gibson İtalya'da futbol maçı seyretti: Roma taraftarı çıktı

        Mel Gibson İtalya'da futbol maçı seyretti

        Yeni filminin çekim hazırlığı için İtalya'da bulunan Mel Gibson, taraftarı olduğu AS Roma takımının futbol maçını seyrederken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2025 - 12:31 Güncelleme: 29.09.2025 - 12:31
        Roma taraftarı çıktı
        Hollywood'un en ünlü isimlerinden Mel Gibson, dün İtalya'nın Roma şehrinde ilgi odağı oldu. 69 yaşındaki Avustralya asıllı ABD'li oyuncu, AS Roma ile Hellas Verona takımları arasında oynanan futbol karşılaşmasını seyrederken görüldü.

        Olimpiyat Stadyumu'nda görüntülenen Mel Gibson, objektiflere neşeli halleriyle yansıdı. Hollywood efsanesi, kendisi gibi AS Roma atkıları takmış hayranlarıyla bir arada, maçın başlama vuruşundan önceki atmosferin tadını çıkarırken görüldü. Maçı; 2 - 0'lık sonuçla AS Roma kazandı.

        Mel Gibson'ın İtalya'da bulunma nedeni sadece maç değil. Sanatçı, 2004 yapımı 'Tutku - İsa Mesih'in Çilesi' (The Passion Of The Christ) filminin uzun zamandır beklenen devam filmi olan 'The Resurrection Of The Christ'ın çekimlerine başlamaya hazırlanıyor. Tartışmalı film ilk gösterime girdiğinde karışık eleştiriler alsa da gişede başarı elde etmiş ve dünya çapında yaklaşık 612 milyon dolar hasılat kazanmıştı. Oscar adayı proje aynı zamanda tüm zamanların en yüksek hasılat yapan bağımsız filmi ve tüm zamanların en yüksek hasılatlı din temalı film olmuştu.

        Yeni filmde Jim Caviezel, İsa Mesih rolünü yeniden canlandıracak; Maia Morgenstern, İsa'nın annesi Meryem rolünde; Francesco De Vito ise Petrus rolüne geri dönecek. Filmin senaryosu henüz açıklanmadı ve Mel Gibson'ın hem senaryoyu yazması hem de yönetmenlik yapması bekleniyor.

        Film, Roma'daki Cinecitta Studios'ta çekilecek. Sahnelerin Güney İtalya'daki Madera kasabasının yanı sıra Ginosa ve Altamura gibi yerlerde de çekilmesi planlanıyor.

