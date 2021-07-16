Meksika'daki Maradona Kilisesi

Meksika'nın Maradona kilisesinde, Maradona'nın çocukluğundan fotoğraflarla birleştirilmiş Küba lideri Fidel Castro ve Papa Francesco ile sembolik toplantılara kadar olan fotoğrafları bulunuyor.
Meksika'nın merkezindeki Puebla kentinde 7 Temmuz'da açılan kilise, Arjantin'de merhum futbolcu Maradona'nın hayranları tarafından 1998'de yaratılan "dini" kutluyor.
Fanatik ya da hayran gruplar tarafından yaratılan dinin adı ise Maradona dini. Hâlihazırda Maradon dininin yarım milyondan fazla takipçisi bulunuyor.
22 yaşındaki futbolcu Andrea Hernández, İspanya ve İtalya'daki kulüplerde forma giyen Maradona'nın posterleriyle süslenmiş Maradona kilisesini ziyareti sırasında, "Katolik olan annem ve babam bunun çılgınca olduğunu söylüyorlar." dedi. Maradona hayranı sözlerine ‘‘Futbolu seven bizler için Maradona'nın Meksika'da bu kadar tanınması çok güzel." ifadesine yer verdi.
TÜM ZAMANLARIN EN İYİ FUTBOLCUSU
60'ıncı doğum gününü kutladıktan kısa bir süre sonra Kasım 2020'de vefat eden Maradona, Meksika'da 1986 Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra futbol zaferini elde etti ve bu onu tüm zamanların en iyi oyuncularından biri olarak taçlandırdı.
Kilisenin açılışını yapan Marcelo Buchet, "futbol hakkında konuşabileceğimiz bir yer" olduğunu söyleyerek kilisenin başka kiliselere benzemediğini söyledi.
TEK DELİNİN BEN OLMADIĞIMI ÇOK DAHA İYİ HİSSEDİYORUM
Buchet,"Burada her şeyin bir parçasısın. İnsanlar bunu kabullendi ve çok mutlular. İnsanların ağladığını, resmine atıldığını, dua ettiğini gördüm. Tek delinin ben olmadığımı çok daha iyi hissediyorum."
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