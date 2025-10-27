Meksika Grand-Prix'sinde zafer Norris'in!

McLaren pilotu Lando Norris, Formula 1'de sezonun 20. yarışı olan Meksika Grand-Prix'sini birinci sırada tamamladı.

İkinci basamağı Ferrari'den Charles Leclerc, üçüncü sırayı ise Red Bull'dan Max Verstappen kazandı.

Haas pilotu Oliver Bearman ise büyük bir sürprize imza atarak 4. sırayı aldı. Amerikan takımı, 2018'den sonra ilk kez tekrar 4. sırayı alarak takım en iyi derecesini yeniledi.

Şampiyonluk yarışının zirvesindeki Oscar Piastri ise 5. olarak şampiyonluk yarışında 2. sıraya geriledi. Mercedes'ten Kimi Antonelli 6, George Russell ise 7. oldu. Ferrari pilotu Lewis Hamilton ise aldığı 10 saniye dur / kalk cezası sonrası yarışı 8. sırada noktaladı. Haas'tan Esteban Ocon 9, Sauber'den Bortoleto ise son puan basamağına tutundu. Aston Martin'den Fernando Alonso, Sauber'den Nico Hülkenberg ve Racing Bulls'tan Liam Lawson ise yarış dışı kaldı. PİLOTLAR PUAN DURUMU 357 Puan: Lando Norris 356 Puan: Oscar Piastri 321 Puan: Max Verstappen 258 Puan: George Russell 210 Puan: Charles Leclerc KALAN YARIŞLAR 7-9 Kasım: Brezilya 20-22 Kasım: Las Vegas 28-30 Kasım: Katar 5-7 Aralık: Abu Dhabi