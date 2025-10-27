Meksika Grand-Prix'sinde zafer Norris'in
McLaren pilotu Lando Norris, Formula 1'de sezonun 20. yarışı olan Meksika Grand-Prix'sini birinci sırada tamamladı.
İkinci basamağı Ferrari'den Charles Leclerc, üçüncü sırayı ise Red Bull'dan Max Verstappen kazandı.
Haas pilotu Oliver Bearman ise büyük bir sürprize imza atarak 4. sırayı aldı. Amerikan takımı, 2018'den sonra ilk kez tekrar 4. sırayı alarak takım en iyi derecesini yeniledi.
Şampiyonluk yarışının zirvesindeki Oscar Piastri ise 5. olarak şampiyonluk yarışında 2. sıraya geriledi.
Mercedes'ten Kimi Antonelli 6, George Russell ise 7. oldu. Ferrari pilotu Lewis Hamilton ise aldığı 10 saniye dur / kalk cezası sonrası yarışı 8. sırada noktaladı.
Haas'tan Esteban Ocon 9, Sauber'den Bortoleto ise son puan basamağına tutundu.
Aston Martin'den Fernando Alonso, Sauber'den Nico Hülkenberg ve Racing Bulls'tan Liam Lawson ise yarış dışı kaldı.
PİLOTLAR PUAN DURUMU
357 Puan: Lando Norris
356 Puan: Oscar Piastri
321 Puan: Max Verstappen
258 Puan: George Russell
210 Puan: Charles Leclerc
KALAN YARIŞLAR
7-9 Kasım: Brezilya
20-22 Kasım: Las Vegas
28-30 Kasım: Katar
5-7 Aralık: Abu Dhabi