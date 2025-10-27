Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        28
        Trabzonspor
        TS
        23
        Fenerbahçe
        FB
        19
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Samsunspor
        SAMS
        16
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Kocaelispor
        KOC
        11
        Rams Başakşehir
        İBFK
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        9
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        6
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        4
        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Meksika Grand-Prix'sinde zafer Norris'in - Motor Sporları Haberleri

        Meksika Grand-Prix'sinde zafer Norris'in

        Formula 1'de sezonun 20. yarışı olan Meksika Grand-Prix'sinde kazanan McLaren pilotu Lando Norris oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2025 - 01:22 Güncelleme: 27.10.2025 - 01:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meksika Grand-Prix'sinde zafer Norris'in!
        ABONE OL
        ABONE OL

        McLaren pilotu Lando Norris, Formula 1'de sezonun 20. yarışı olan Meksika Grand-Prix'sini birinci sırada tamamladı.

        İkinci basamağı Ferrari'den Charles Leclerc, üçüncü sırayı ise Red Bull'dan Max Verstappen kazandı.

        Haas pilotu Oliver Bearman ise büyük bir sürprize imza atarak 4. sırayı aldı. Amerikan takımı, 2018'den sonra ilk kez tekrar 4. sırayı alarak takım en iyi derecesini yeniledi.

        Şampiyonluk yarışının zirvesindeki Oscar Piastri ise 5. olarak şampiyonluk yarışında 2. sıraya geriledi.

        Mercedes'ten Kimi Antonelli 6, George Russell ise 7. oldu. Ferrari pilotu Lewis Hamilton ise aldığı 10 saniye dur / kalk cezası sonrası yarışı 8. sırada noktaladı.

        Haas'tan Esteban Ocon 9, Sauber'den Bortoleto ise son puan basamağına tutundu.

        REKLAM

        Aston Martin'den Fernando Alonso, Sauber'den Nico Hülkenberg ve Racing Bulls'tan Liam Lawson ise yarış dışı kaldı.

        PİLOTLAR PUAN DURUMU

        357 Puan: Lando Norris

        356 Puan: Oscar Piastri

        321 Puan: Max Verstappen

        258 Puan: George Russell

        210 Puan: Charles Leclerc

        KALAN YARIŞLAR

        7-9 Kasım: Brezilya

        20-22 Kasım: Las Vegas

        28-30 Kasım: Katar

        5-7 Aralık: Abu Dhabi

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        Hüseyin Gün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Hüseyin Gün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Kasımpaşa'da kazanan yok!
        Kasımpaşa'da kazanan yok!
        Galatasaray evinde yenilmiyor!
        Galatasaray evinde yenilmiyor!
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        Aslan geriden gelip kazandı!
        Aslan geriden gelip kazandı!
        "10 kişiyle F.Bahçe'yle berabere kaldılar!"
        "10 kişiyle F.Bahçe'yle berabere kaldılar!"
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltında
        Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltında
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Orada bir köy var uzakta
        Orada bir köy var uzakta
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Habertürk Anasayfa