Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Amerika Meksika'da kürtaj federal düzeyde suç olmaktan çıkarıldı

        Meksika'da kürtaj federal düzeyde suç olmaktan çıkarıldı

        Meksika Ulusal Adalet Yüksek Mahkemesi (SCJN) tarafından yapılan açıklamada kürtajın federal düzeyde suç olmaktan çıkarıldığı bildirildi. Ülkedeki 32 eyaletten 10'unda, gebeliğin 12'nci haftasına kadar kürtaja izin veriliyordu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 06:33 Güncelleme: 07.09.2023 - 06:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meksika'da kürtaj federal düzeyde suç olmaktan çıkarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meksika Ulusal Adalet Yüksek Mahkemesi (SCJN), kürtajı federal düzeyde suç olmaktan çıkardığını duyurdu.

        SCJN'nin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kürtaj suçunun Federal Ceza Kanunu'ndan çıkarıldığı belirtilerek, "SCJN, kürtajı federal düzeyde suç olmaktan çıkardı. Tüm kadınlar ve gebelik kapasitesine sahip kişiler, herhangi bir federal sağlık kurumunda kürtaj hizmetlerine erişebilecek." ifadesine yer verildi.

        SCJN Birinci Dairesi de Federal Ceza Kanunu'nda kürtajın cezalandırılmasına ilişkin madde yer almasının Anayasa'ya aykırı olduğunu kaydederek, kadınların ve hamilelerin insan hakları ihlallerine maruz kaldığını bildirdi.

        AA'nın haberine göre; Meksika'da şimdiye kadar 32 eyaletten 10'u kanunlarda kademeli değişikliğe gitmiş ve kadınlara 12 haftaya kadar gebeliği sonlandırma hakkı vermişti.

        Ülkede kürtajı suç olmaktan çıkaran ilk yasa ise Meksika'nın başkenti Meksiko federal bölgesinde 2007'de onaylanmıştı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #meksika
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gece kulübünde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
        Gece kulübünde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Asel bebeği arama çalışmaları sürüyor
        Asel bebeği arama çalışmaları sürüyor
        Afyonkarahisar'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
        Afyonkarahisar'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
        Trabzonspor'dan Pepe bombası!
        Trabzonspor'dan Pepe bombası!
        Habur'dan giriş yaptılar, 2.9 milyon TL cezayı yediler
        Habur'dan giriş yaptılar, 2.9 milyon TL cezayı yediler
        İşte yılın futbolcusu adayları!
        İşte yılın futbolcusu adayları!
        Vergi gelirlerindeki artış enflasyonu katlayacak
        Vergi gelirlerindeki artış enflasyonu katlayacak
        18 yıl sonra bir ilk!
        18 yıl sonra bir ilk!
        AB Komiseri Varhelyi Habertürk'e konuştu
        AB Komiseri Varhelyi Habertürk'e konuştu
        Kuzey Tunçelli, gençlerde dünya şampiyonu
        Kuzey Tunçelli, gençlerde dünya şampiyonu
        OVP'de 'Dijital Dönüşüm' vurgusu
        OVP'de 'Dijital Dönüşüm' vurgusu
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        OVP'ye göre konut politikası
        OVP'ye göre konut politikası
        İşte OVP kuru!
        İşte OVP kuru!
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        Su çekildi, bir kez daha ortaya çıktı
        Su çekildi, bir kez daha ortaya çıktı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        Habertürk Anasayfa