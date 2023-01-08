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Meksika'da iki metro treni çarpıştı, 1 kişi öldü, 57 kişi yaralandı

Meksika'nın başkenti Meksiko'da meydana gelen kazada, iki metro treni çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi yaralandı

Giriş: 08.01.2023 - 11:34 | Güncelleme: ABONE OL
Meksika'da iki metro treni çarpıştı, 1 kişi öldü, 57 kişi yaralandı
Meksika'da iki tren çarpıştı!
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AA

Meksika'nın başkenti Meksiko'nun kuzeyinde, iki metro treninin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi yaralandı.

Yetkililer, başkent metrosunun 3. hattı olarak geçen La Raza ile Potrero istasyonları arasında iki trenin çarpıştığını bildirdi.

Kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 57 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibinin sevk edildiği kaydedildi.

Meksiko Güvenlik Bakanı Omar Garcia, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü, yaralılara ilişkin güncellemenin yapılacağını duyurdu.

Kaza nedeniyle metro seferlerinin durdurulduğu ve savcılığın soruşturma başlattığı bilgisi paylaşıldı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da can kaybı nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, "Bana verdikleri bilgiye göre maalesef bir kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda yaralı var. Başsağlığı ve dayanışma diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkede, en son Mayıs 2021'de meydana gelen metro kazasında 26 kişi ölmüş, 60'tan fazla kişi yaralanmıştı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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