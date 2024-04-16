Meksika'da helikopter düştü: 3 ölü
Meksika'da özel bir helikopterin düşmesi sonucu pilot dahil 3 kişi hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı
Giriş: 16.04.2024 - 03:05 Güncelleme: 16.04.2024 - 03:06
Meksika basınında çıkan habere göre, başkent Meksiko'ya bağlı Coyoacan bölgesinde düşen helikopter alev aldı.
AA'nın haberine göre; olayda, 3 kişi yaşamını yitirirken, bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Görgü tanıklarına göre, pilot, helikopterin pazar yerine düşmemesi için son anda manevra yaptı.
Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
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