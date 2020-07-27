Mekatronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralaması ne? sorusu üniversite adaylarının gündeminde. Bugün açıklanan 2020 YKS sonuçlarının ardından adaylar tercih listelerini oluşturmak için puanlarının hangi üniversite ve bölümü kazandırdığını merak ediyor. Mekatronik Mühendisliği taban puanı ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar haberimizde.
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI? 2020
2020 yılı tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. ÖSYM'nin 2020 tercih kılavuzunu yayımlaması ile birlikte Mekatronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralaması da belirlenecek. Ancak kılavuz yayımlanana kadar adaylara fikir vermesi açısından aşağıda yer alan geçen seneye ait Mekatronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları incelenebilir.
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)
|SAY
|8
|457,71373
|25741
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|50
|454,07754
|27822
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|60
|440,60482
|35988
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)
|SAY
|4
|436,58472
|38559
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)
|SAY
|3
|431,75968
|41776
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)
|SAY
|5
|413,14224
|54760
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|53
|410,37982
|56841
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)
|SAY
|3
|405,18611
|60696
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)
|SAY
|8
|401,74505
|63336
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)
|SAY
|4
|399,73592
|64897
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)
|SAY
|3
|398,81339
|65603
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)
|SAY
|2
|397,89090
|66323
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)
|SAY
|20
|395,56072
|68180
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|70
|385,12882
|76874
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|70
|357,69076
|102890
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (Burslu)
|SAY
|3
|345,45648
|116668
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|60
|344,87126
|117334
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)
|SAY
|3
|343,97252
|118455
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli)
|SAY
|19
|342,39663
|120374
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (Burslu)
|SAY
|3
|340,17654
|123240
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (İÖ)
|SAY
|70
|337,02119
|127380
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)
|SAY
|40
|330,09893
|136751
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (Burslu)
|SAY
|3
|327,00964
|141277
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli)
|SAY
|11
|324,82712
|144608
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|56
|321,85346
|149160
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,)
|SAY
|13
|311,63472
|166361
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|45
|307,38968
|174299
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|56
|298,01787
|193284
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)
|SAY
|25
|296,46915
|196616
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (İÖ)
|SAY
|56
|296,09673
|197498
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (Burslu)
|SAY
|15
|295,91741
|197879
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|60
|291,92928
|206958
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,)
|SAY
|14
|285,54427
|222681
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli)
|SAY
|20
|283,80220
|227224
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (İÖ)
|SAY
|45
|283,04825
|229270
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1
|282,23829
|231389
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)
|SAY
|29
|280,65994
|235639
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|60
|278,50900
|241837
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (İÖ)
|SAY
|56
|274,73815
|252656
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|60
|273,07474
|257699
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli)
|SAY
|5
|272,62647
|259103
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli)
|SAY
|35
|270,09028
|267136
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|60
|268,90545
|270931
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,)(İÖ)
|SAY
|14
|266,90183
|277618
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (İÖ)
|SAY
|60
|263,99532
|287615
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,)
|SAY
|11
|263,97683
|287681
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|60
|263,96346
|287736
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|60
|261,67710
|295994
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,)
|SAY
|14
|261,18232
|297831
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (İÖ)
|SAY
|40
|Dolmadı
|Dolmadı
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)
|SAY
|26
|Dolmadı
|Dolmadı
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)
|SAY
|37
|Dolmadı
|Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)
|SAY
|10
|Dolmadı
|Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli)
|SAY
|10
|Dolmadı
|Dolmadı
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|30
|Dolmadı
|Dolmadı
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|30
|Dolmadı
|Dolmadı
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (İÖ)
|SAY
|40
|Dolmadı
|Dolmadı
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)
|SAY
|10
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|40
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli)
|SAY
|9
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (%50 İndirimli)
|SAY
|7
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (Ücretli)
|SAY
|2
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (%75 İndirimli)
|SAY
|18
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli)
|SAY
|2
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli)
|SAY
|18
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)
|SAY
|7
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (%75 İndirimli)
|SAY
|27
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)
|SAY
|18
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)
|SAY
|20
|Dolmadı
|Dolmadı
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|60
|Dolmadı
|Dolmadı
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (İÖ)
|SAY
|40
|Dolmadı
|Dolmadı
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|50
|Dolmadı
|Dolmadı
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (%50 İndirimli)
|SAY
|5
|Dolmadı
|Dolmadı
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (%75 İndirimli)
|SAY
|20
|Dolmadı
|Dolmadı
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,)(İÖ)
|SAY
|14
|Dolmadı
|Dolmadı
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|30
|Dolmadı
|Dolmadı
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (%75 İndirimli)
|SAY
|27
|Dolmadı
|Dolmadı
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|30
|Dolmadı
|Dolmadı
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|30
|Dolmadı
|Dolmadı
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)
|SAY
|33
|Dolmadı
|Dolmadı
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli)
|SAY
|3
|Dolmadı
|Dolmadı
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
|Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)
|SAY
|3
|Dolmadı
|Dolmadı
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