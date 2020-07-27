Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerGündem

Mekatronik Mühendisliği taban puanı 2020 açıklandı mı? Mekatronik Mühendisliği başarı sıralaması

Mekatronik Mühendisliği taban puanı ve başarı sıralaması, bugün açıklanan 2020 YKS sonuçlarının ardından gündeme geldi. YKS puanları ile Mekatronik Mühendisliği bölümünü tercih listesine eklemek isteyen adaylar, taban puanları ve başarı sıralamasını araştırıyor. İşte 2020 Mekatronik Mühendisliği taban puanı ve başarı sıralaması

27.07.2020 - 13:54 | Güncelleme: ABONE OL
Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralaması ne? sorusu üniversite adaylarının gündeminde. Bugün açıklanan 2020 YKS sonuçlarının ardından adaylar tercih listelerini oluşturmak için puanlarının hangi üniversite ve bölümü kazandırdığını merak ediyor. Mekatronik Mühendisliği taban puanı ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar haberimizde.

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI? 2020

2020 yılı tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. ÖSYM'nin 2020 tercih kılavuzunu yayımlaması ile birlikte Mekatronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralaması da belirlenecek. Ancak kılavuz yayımlanana kadar adaylara fikir vermesi açısından aşağıda yer alan geçen seneye ait Mekatronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları incelenebilir.

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıBaşarı Sırası
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)SAY8457,7137325741
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (İngilizce)SAY50454,0775427822
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİMekatronik MühendisliğiSAY60440,6048235988
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)SAY4436,5847238559
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)SAY3431,7596841776
ATILIM ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)SAY5413,1422454760
MARMARA ÜNİVERSİTESİMekatronik MühendisliğiSAY53410,3798256841
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)SAY3405,1861160696
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)SAY8401,7450563336
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)SAY4399,7359264897
IŞIK ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)SAY3398,8133965603
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)SAY2397,8909066323
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)SAY20395,5607268180
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİMekatronik MühendisliğiSAY70385,1288276874
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (İngilizce)SAY70357,69076102890
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (Burslu)SAY3345,45648116668
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİMekatronik MühendisliğiSAY60344,87126117334
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)SAY3343,97252118455
ATILIM ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli)SAY19342,39663120374
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (Burslu)SAY3340,17654123240
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (İÖ)SAY70337,02119127380
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)SAY40330,09893136751
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (Burslu)SAY3327,00964141277
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli)SAY11324,82712144608
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİMekatronik MühendisliğiSAY56321,85346149160
MARMARA ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,)SAY13311,63472166361
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİMekatronik MühendisliğiSAY45307,38968174299
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİMekatronik MühendisliğiSAY56298,01787193284
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)SAY25296,46915196616
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (İÖ)SAY56296,09673197498
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (Burslu)SAY15295,91741197879
ERCİYES ÜNİVERSİTESİMekatronik MühendisliğiSAY60291,92928206958
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,)SAY14285,54427222681
IŞIK ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli)SAY20283,80220227224
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (İÖ)SAY45283,04825229270
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu)SAY1282,23829231389
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)SAY29280,65994235639
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİMekatronik MühendisliğiSAY60278,50900241837
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (İÖ)SAY56274,73815252656
DÜZCE ÜNİVERSİTESİMekatronik MühendisliğiSAY60273,07474257699
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli)SAY5272,62647259103
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli)SAY35270,09028267136
KARABÜK ÜNİVERSİTESİMekatronik MühendisliğiSAY60268,90545270931
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,)(İÖ)SAY14266,90183277618
ERCİYES ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (İÖ)SAY60263,99532287615
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,)SAY11263,97683287681
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİMekatronik MühendisliğiSAY60263,96346287736
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİMekatronik MühendisliğiSAY60261,67710295994
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,)SAY14261,18232297831
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (İÖ)SAY40DolmadıDolmadı
ATILIM ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)SAY26DolmadıDolmadı
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)SAY37DolmadıDolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)SAY10DolmadıDolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli)SAY10DolmadıDolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİMekatronik MühendisliğiSAY30DolmadıDolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİMekatronik MühendisliğiSAY30DolmadıDolmadı
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (İÖ)SAY40DolmadıDolmadı
IŞIK ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)SAY10DolmadıDolmadı
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİMekatronik MühendisliğiSAY40DolmadıDolmadı
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli)SAY9DolmadıDolmadı
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (%50 İndirimli)SAY7DolmadıDolmadı
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (Ücretli)SAY2DolmadıDolmadı
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (%75 İndirimli)SAY18DolmadıDolmadı
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli)SAY2DolmadıDolmadı
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli)SAY18DolmadıDolmadı
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)SAY7DolmadıDolmadı
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (%75 İndirimli)SAY27DolmadıDolmadı
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)SAY18DolmadıDolmadı
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)SAY20DolmadıDolmadı
KARABÜK ÜNİVERSİTESİMekatronik MühendisliğiSAY60DolmadıDolmadı
KARABÜK ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (İÖ)SAY40DolmadıDolmadı
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİMekatronik MühendisliğiSAY50DolmadıDolmadı
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (%50 İndirimli)SAY5DolmadıDolmadı
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (%75 İndirimli)SAY20DolmadıDolmadı
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,)(İÖ)SAY14DolmadıDolmadı
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİMekatronik MühendisliğiSAY30DolmadıDolmadı
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (%75 İndirimli)SAY27DolmadıDolmadı
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİMekatronik MühendisliğiSAY30DolmadıDolmadı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİMekatronik MühendisliğiSAY30DolmadıDolmadı
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)SAY33DolmadıDolmadı
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli)SAY3DolmadıDolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİMekatronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)SAY3DolmadıDolmadı

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Açık açık söyledi... DSÖ'den dünyayı korkutan açıklama
Açık açık söyledi... DSÖ'den dünyayı korkutan açıklama
Etle besleniyor... Adıyaman'da görüldü
Etle besleniyor... Adıyaman'da görüldü
Kızdıran soru... 'Bu değirmenin suyu nereden geliyor?'
Kızdıran soru... 'Bu değirmenin suyu nereden geliyor?'
Serel Yereli iç çamaşırlı pozuyla meydan okudu! Tepkiler gecikmedi
Serel Yereli iç çamaşırlı pozuyla meydan okudu! Tepkiler gecikmedi
Akın Öztürk'ün emir astsubayına FETÖ üyeliğinden hapis cezası
Akın Öztürk'ün emir astsubayına FETÖ üyeliğinden hapis cezası
Türkmen kadınlar, ürettikleri maskelerle Kovid-19 ile mücadeleye destek oluyor - KERKÜK
Türkmen kadınlar, ürettikleri maskelerle Kovid-19 ile mücadeleye destek oluyor - KERKÜK
Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
AYBÜ, Türk din musikisi alanında sanatçı ve eğitimciler yetiştiriyor - İSTANBUL
AYBÜ, Türk din musikisi alanında sanatçı ve eğitimciler yetiştiriyor - İSTANBUL

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X