Mekatronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralaması ne? sorusu üniversite adaylarının gündeminde. Bugün açıklanan 2020 YKS sonuçlarının ardından adaylar tercih listelerini oluşturmak için puanlarının hangi üniversite ve bölümü kazandırdığını merak ediyor. Mekatronik Mühendisliği taban puanı ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar haberimizde.

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI? 2020

2020 yılı tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. ÖSYM'nin 2020 tercih kılavuzunu yayımlaması ile birlikte Mekatronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralaması da belirlenecek. Ancak kılavuz yayımlanana kadar adaylara fikir vermesi açısından aşağıda yer alan geçen seneye ait Mekatronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları incelenebilir.

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 8 457,71373 25741 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 50 454,07754 27822 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği SAY 60 440,60482 35988 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 4 436,58472 38559 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 3 431,75968 41776 ATILIM ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 5 413,14224 54760 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği SAY 53 410,37982 56841 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 3 405,18611 60696 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 8 401,74505 63336 TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 4 399,73592 64897 IŞIK ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 3 398,81339 65603 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 2 397,89090 66323 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 20 395,56072 68180 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği SAY 70 385,12882 76874 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 357,69076 102890 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (Burslu) SAY 3 345,45648 116668 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği SAY 60 344,87126 117334 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 3 343,97252 118455 ATILIM ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) SAY 19 342,39663 120374 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (Burslu) SAY 3 340,17654 123240 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (İÖ) SAY 70 337,02119 127380 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 40 330,09893 136751 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (Burslu) SAY 3 327,00964 141277 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) SAY 11 324,82712 144608 SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği SAY 56 321,85346 149160 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) SAY 13 311,63472 166361 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği SAY 45 307,38968 174299 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği SAY 56 298,01787 193284 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 25 296,46915 196616 SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (İÖ) SAY 56 296,09673 197498 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (Burslu) SAY 15 295,91741 197879 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği SAY 60 291,92928 206958 SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) SAY 14 285,54427 222681 IŞIK ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) SAY 20 283,80220 227224 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (İÖ) SAY 45 283,04825 229270 SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1 282,23829 231389 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 29 280,65994 235639 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği SAY 60 278,50900 241837 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (İÖ) SAY 56 274,73815 252656 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği SAY 60 273,07474 257699 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli) SAY 5 272,62647 259103 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) SAY 35 270,09028 267136 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği SAY 60 268,90545 270931 SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,)(İÖ) SAY 14 266,90183 277618 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (İÖ) SAY 60 263,99532 287615 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) SAY 11 263,97683 287681 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği SAY 60 263,96346 287736 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği SAY 60 261,67710 295994 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) SAY 14 261,18232 297831 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (İÖ) SAY 40 Dolmadı Dolmadı ATILIM ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 26 Dolmadı Dolmadı ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 37 Dolmadı Dolmadı DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 10 Dolmadı Dolmadı DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) SAY 10 Dolmadı Dolmadı FIRAT ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği SAY 30 Dolmadı Dolmadı FIRAT ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği SAY 30 Dolmadı Dolmadı ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (İÖ) SAY 40 Dolmadı Dolmadı IŞIK ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 10 Dolmadı Dolmadı İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği SAY 40 Dolmadı Dolmadı İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli) SAY 9 Dolmadı Dolmadı İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY 7 Dolmadı Dolmadı İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (Ücretli) SAY 2 Dolmadı Dolmadı İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (%75 İndirimli) SAY 18 Dolmadı Dolmadı İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) SAY 2 Dolmadı Dolmadı İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) SAY 18 Dolmadı Dolmadı İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 7 Dolmadı Dolmadı İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (%75 İndirimli) SAY 27 Dolmadı Dolmadı İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 18 Dolmadı Dolmadı İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 20 Dolmadı Dolmadı KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği SAY 60 Dolmadı Dolmadı KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (İÖ) SAY 40 Dolmadı Dolmadı KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği SAY 50 Dolmadı Dolmadı KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY 5 Dolmadı Dolmadı KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (%75 İndirimli) SAY 20 Dolmadı Dolmadı MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,)(İÖ) SAY 14 Dolmadı Dolmadı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği SAY 30 Dolmadı Dolmadı NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (%75 İndirimli) SAY 27 Dolmadı Dolmadı SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği SAY 30 Dolmadı Dolmadı TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği SAY 30 Dolmadı Dolmadı TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 33 Dolmadı Dolmadı TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) SAY 3 Dolmadı Dolmadı YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 3 Dolmadı Dolmadı