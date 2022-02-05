CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile haber spikeri Mehtap Özkan, dün akşam Çırağan Sarayı’nda düzenlenen törenle evlendi. Törene, çiftin yakın çevresi katıldı. Gürsel Tekin ile dünya evine giren Mehtap Özkan araştırılıyor. Peki, Mehtap Özkan kimdir? Haber spikeri Mehtap Özkan kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Mehtap Özkan hayatı hakkında...

MEHTAP ÖZKAN KİMDİR?

Mehtap Özkan 22 Aralık 1990 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Başkent Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü mezunu olan Mehtap Özkan ilk olarak Kanal B'de stajyerlik yaparak mesleğe adım attı. Stajını tamamladıktan sonra 2014 yılında TV8’de çalışmaya başladı. Burada sunucu olarak görev yaptı ve bir dönem de radyo programında yer aldı. TV8’den ayrıldıktan sonra Beyaz TV’ye geçiş yapan Mehtap Özkan, muhabir olarak görev almanın yanı sıra Hava Durumu programlarının da sunumunda yer aldı.

Bir süre Beyaz TV’de çalıştıktan sonra ayrılıp Halk TV’de çalışmaya başladı. Halk TV’de hafta sonu Haber bültenlerinin ve gece bültenlerinin sunuculuğunu üstlendi. Yaklaşık iki yıl boyunca Halk TV’de çalıştıktan sonra 2019 yılında Habertürk kanalına transfer oldu. Oyunculuk da yapan Mehtap Özkan, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldı. Mehtap Özkan kendisinden 26 yaş büyük olan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile 4 Şubat Cuma günü nikah masasına oturdu.