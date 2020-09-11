DHA

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Tatik Tepe bölgesinde göçer olarak yaşayan Cezayir İmaç, dün öğle saatlerinde Yeşilöz (Faraşin) Üs Bölgesi'ne müracaat ederek eşi Rızkıye İmaç'ın doğum yapmak üzere olduğunu söyledi. Bunun üzerinde üs bölgesinde sıhhiye olarak görev yapan Jandarma Uzman Onbaşı Selami Atalay, ekip ile birlikte ailenin kaldığı çadıra gitti.

HEMEN AĞRI KESİCİ BİR İĞNE YAPTI

DHA'da yer alan habere göre Selami Atalay, hamile kadına ilk müdahaleyi yapıp, ateşini ölçerek, ağrı kesici iğne yaptı. İmaç'ın ağrılarının azalması üzerine 112 Acil Servis aranarak, ambulans talep edildi.

AMBULANS GELMEDEN DOĞUMU YAPTIRDI

Ambulansın gelmesi beklendiği sırada İmaç'ın doğum sancıları arttı. Bunun üzerine uydu telefonu aracılığıyla doğum uzmanı doktor ile irtibat kuruldu. Sıhhiye olarak görev yapan Jandarma Uzman Onbaşı Selami Atalay, doğum uzmanından aldığı talimatlarla saat 13.40'ta erkek bebeğin doğumunu gerçekleştirdi.

ANNENİN DE BEBEĞİN DE SAĞLIKLARI ÇOK İYİ

Daha sonra gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Bebek ve annesi, genel kontrollerinin yapılması için ambulansla Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne götürüldü.