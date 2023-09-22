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        Haberler Magazin Mehmet Yalçınkaya Yemekteyiz yarışmacısı çıktı! O görüntüler gündem oldu!

        Mehmet Yalçınkaya Yemekteyiz yarışmacısı çıktı! O görüntüler gündem oldu!

        TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef'te jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya hakkında bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Başarılı şef meğer daha önce halen ekranlarda olan Yemekteyiz yarışmasına katılmış.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 16:15 Güncelleme: 22.09.2023 - 16:15
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        • 1

          Her bölümü ayrı olay olan MasterChef sürekli sosyal medyada konuşulurken şimdi de yarışmanın sevilen şefi Mehmet Yalçınkaya gündeme geldi. Yalçınkaya'nın yıllar önce Yemekteyiz'e katıldığı ortaya çıktı.

        • 2

          Sert tavırları ve dobra konuşmaları ile yarışmanın en dikkat çeken şefi olan Mehmet Yalçınkaya, Yemekteyiz programının 2011 yılında yayınlanan 'Şefler' bölümüne katılmış.

        • 3

          Yemekteyiz programının 'Şefler yarışıyor' formatına yarışmacı olarak katılan Yalçınkaya'nın yıllar içerisindeki değişimini görenler gözlerine inanamadı. Şefin o dönemde daha kilolu olduğu dikkatlerden kaçmadı.

        • 4

          Mehmet Yalçınkaya'nın yıllar önceki haline sevenlerinden: "Şefim çok değişmişsiniz", "Her zamanki gibi sempatik","O dönemlerde de dobraymış" gibi yorumlar geldi.

        • 5

          İşte Mehmet Yalçınkaya'nın o halleri...

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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