Türk futbolunun emektar isimlerinden Mehmet Topal, Başakşehir'in şampiyonluğa ulaşmasıyla birlikte tarihe geçti! Daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe formalarıyla Süper Lig zaferi yaşayan 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, üç farklı takımda Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan ilk futbolcu oldu. Mehmet Topal ayrıca Avrupa liglerinde hiçbir oyuncunun 21. yüzyılda başaramadığını gerçekleştirerek ilk ve tek futbolcu olarak tarihe geçti.

Mehmet Topal, önce Galatasaray sonrasında Fenerbahçe formasıyla kaldırdığı lig şampiyonluğu kupasını, üçüncü farklı formayla ellerine aldı ve bunu Süper Lig'de yapan ilk oyuncu olarak tarihe geçti. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray formasıyla şampiyonluk kazandığı 2007-08 sezonunda ligde 22'si ilk 11 olmak üzere 26 kez; Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk kazandığı 2013-14 sezonunda ligde 25'i ilk 11 olmak üzere 27 kez takımlarının formasını terletti. Bu sezon ligde 13'ü ilk 11'de olmak üzere 23 kez Başakşehir formasını terleten Topal, Avrupa liglerinde hiçbir oyuncunun 21. yüzyılda başaramadığını da gerçekleştirdi.

YAKLAŞIK 40 FUTBOLCU ŞAMPİYONLUK SAYISINDA 2'DE KALDI



Türkiye'de iki farklı takımda şampiyonluk sevinci yakalarken 3´üncü apoleti takan oyuncu olmamıştı. Şimdiye kadar Sergen Yalçın, Tümer Metin, Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Emre Aşık, Ahmet Yıldırım ve Servet Çetin'in de aralarında olduğu yaklaşık 40 futbolcu Süper Lig'de 2 farklı takım ile şampiyonluk sevinci yaşarken aynı ligde 3 farklı takımda şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu Mehmet Topal oldu.

İTALYA'DA 6, FRANSA'DA İSE 3 OYUNCU VAR. PREMIER LİG, LA LIGA VE BUNDESLIGA'DA YOK



Mehmet Topal'ın başardığının Avrupa'nın önde gelen liglerinde de pek az örneği var. Opta verilerine en prestijli 5 ligin ilk ikisi kabul edilen Premier Lig ve La Liga'da lig şampiyonluğunu 3 farklı takımla kazanan bir oyuncu yok. Yine Bundesliga'da 2 takımla lig şampiyonluğu kazanan 34 oyuncu bulunurken, bunu üç kez yapan oyuncu mevcut değil. İtalya Serie A'da ise 3 farklı takımda şampiyonluk yaşayan 6 futbolcu bulunurken, Fransa'da ise 3 oyuncu bulunuyor. Bu başarılar ise yıllar öncesine dayanıyor ve 21. yüzyılda bu başarıya ulaşan Avrupa futbolunda da yok.