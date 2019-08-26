MedipolMedipol Başakşehir Başakşehir, bonservisi elinde olan milli futbolcu Mehmet Topal'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı!

Tecrübeli futbolcu, İstanbul ekibiyle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Habertürk bu transferi 29 Haziran tarihinde duyurmuştu!

Başakşehir'denBaşakşehir'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, Milli futbolcu Mehmet Topal ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde yönetim kurulu başkanımız Göksel GümüşdağGümüşdağ ve CEO’muz Mustafa EröğütEröğüt yer aldı.

İmza töreni sonrasında açıklamalarda bulunan yönetim kurulu başkanımız Göksel GümüşdağGümüşdağ, “Mehmet Topal, Türk futbolunun yetiştirdiği en değerli oyunculardan biri. Kendisinin ailemize katılmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Yaklaşık 10 yıldır düzenli olarak milli takımımızda oynayan ve bunun önemli bir bölümünde ay-yıldızlı ekibimizin kaptanlığını yapan Mehmet Topal’ın takımımıza büyük katkıları olacaktır. Bu anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Türk futbolunun en saygın futbolcularından biri olan ve taraflı tarafsız herkesin sempatisini kazanan tecrübeli futbolcu, bundan böyle BaşakşehirBaşakşehir forması giyecek. Mehmet Topal’a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."