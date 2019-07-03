Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre senarist - yönetmen Mehmet Tanrısever, ödül sayısı açısından Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruda bulunmaya hazırlanıyor. Tanrısever, bugünlerde başka bir filmin kendi filmlerinden daha çok ödül kazanıp kazanmadığını araştırıyor. Daha çok ödül kazanan bir film yoksa ödül sayısının tescil edilmesi için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruda bulunacak.

'Hür Köle'...

İdealleri için imamlığı bırakıp film yönetmenliği yapan 'Mehmet', yeni filmi için gereken yatırımı bulamaz. Maddi sıkıntılar içerisinde yaşamını sürdüren 'Mehmet'in eşi kendisinden boşanır. Küçük kızı 'Ayşe 'ile pansiyonda kalan 'Mehmet', çekmek istediği filmi için kapı kapı yapımcıları dolaşır. Ancak, 'Mehmet'in filmine kimse yatırım yapmaz. 'Mehmet, borç içindedir, parasız kalır ve kızı 'Ayşe'ye dahi bakmakta zorlanır.

Soydan Soydaş Buket Akıncı, Tarık Tanrısever ve Yaşar Alptekin'in başrollerini paylaştığı 'Hür Köle''nin yurt dışından 55 ödül kazandı.

'Bozkır - Kuşlara Bak Kuşlara'...

Konya'nın Bozkır ilçesinde yaşayan, silah çerçiliğiyle hayatlarını kazanan 'Abdullah' ile 'Çolak Ziya' için mertlik, namus ve şeref her şeyden önce gelir. 'Abdullah', arkadaşı 'Çolak Ziya' ile zıt karakterlerde olsa da arkadaşlıkları ve ortaklıkları uzun yıllara dayanır. 'Abdullah', sıkı çalışmış ve hayalini kurduğu atı almıştır. Şimdi sırada gönül düşürdüğü sözlüsü, 'Emine' ile evlenecek ve mutlu bir hayat kuracaktır.

Tarık Tanrısever, Süleyman Kabaali ve Ayçin Tuyun'un başrollerini paylaştığı 'Bozkır - Kuşlara Bak Kuşlara' yurt dışından 47 ödül kazandı.



