Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, deplasmanda 1-0 yenildikleri Trabzonspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, iyi oynayarak kaybetmenin kendilerini üzdüğünü belirterek, "Tabii böyle oynayarak kaybetmek bizi üzdü. Buraya gelirken amacımız kazanmak, kazanamıyorsak da kaybetmemekti. Maça da çok ofansif kadro ile çıktık. Milli maç arasını fiziksel ve taktiksel olarak iyi geçirdiğimizi düşünüyorduk. Taktiksel anlayışta da bu maç öncesi değişime gitmiş, bunun çalışmasını yapmıştık. Maça gelince her iki takımın kazanma odaklı olacağı bir müsabakaydı. İlk 15-20 dakika dengeli giden bir oyun vardı. Hiç beklemediğimiz anda bir gol yedik. Çok da kötü bir gol yedik. Ondan sonra 70-75 dakika topa hakim olan, sahada ne yaptığını bilen, yan orta, şutu deneyen, pozisyon üreten bir Erzurumspor vardı. Oyun anlamında her şeyi yaptık, yapmadığımız topu içeri atmaktı. Bunu yapamadık. Oyuncuları tebrik ediyorum. Camiaya, kendilerine yakışan oyun anlayışı ortaya koydular. Karşılığı puan veya galibiyet olmalıydı. Bunu hak ettiklerini düşünüyorum. Futbol ne kadar iyi oynarsanız sonuca yansıtmanız gereken bir oyun. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama oyun gelecek adına umut verici" dedi.
“BU SENE VAR'DAN DÖNEN 4-5. GOLÜMÜZ"
Özdilek, VAR'dan dönen pozisyona ilişkin olarak ise, "Hakemlerle ilgili gelgitlerimiz oluyor. Hepsi de genç. Erkan hoca da genç hakem. Oyun içerisinde büyük takıma karşı oynuyoruz. Kazanma odaklı takımlara karşı oynuyoruz. Bu sene VAR’dan dönen 4 veya 5’inci golümüz. Bugünkü gol verilir mi verilmez mi kararını ben veremem. Oyuncum gol atma adına ayağını uzatıyor. Birbirine teması var. Topa rakip dokunduktan sonra hamlesi var. Saygı duyuyorum. Yapacak bir şey yok ama bunlar hep bize karşı yapılıyor. Bu bizi üzüyor. Hep bunlarla karşılaştığımız için zaman zaman canımız yanıyor. Kazansak da kaybetsek de savaşarak yapmaya çalışıyoruz. Bugün zaman zaman hızımızı hem Trabzonsporlu oyuncular hem de hakem kesti” ifadelerini kullandı.
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