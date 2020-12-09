Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları'nın kostüm ve dekor tasarımcısı Ali Cem Köroğlu'nun Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesinde ihmal olup olmadığının araştırılması için müfettiş görevlendirdiğini açıkladı

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Devlet Tiyatroları'nın kostüm ve dekor tasarımcısı Ali Cem Köroğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine meslektaşları ve tiyatro dernekleri, koronvirüse karşı tedbir alma konusunda ihmallerin olduğunu iddia etmişti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2021 bütçesi üzerinde TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan sonra milletvekillerinin Ali Cem Köroğlu'nun koronavirüse yakalanmasında Devlet Tiyatroları'nın ihmali olup olmadığı yönündeki sorularına şöyle cevap verdi; "Önce, Ali Cem Köroğlu'nun ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Belirtmek istiyorum ki eğer bir ihmal veya kusur var ise sizin söylemenize gerek yok, gereğini yaparım. Bugüne kadar da bu konuda gereğini yaptım. Özellikle tiyatroculara verdiğim değeri en iyi bilenlerden biri sizsiniz. Konuyla ilgili müfettiş göndererek zaten ben inceletmeyi başlattım, sonuçlarını da en kısa zamanda sizinle paylaşacağım." dedi.

Mehmet Nuri Ersoy, pandemi döneminde müzisyenlerin desteklenmesi konusunda ise 'Müzik Hayattır' projesi kapsamında 20 ilde 405 Roman müzisyene dijital kayıt desteği verdiklerini bildirerek "Pandemi döneminde geliri olmayan, desteğe ihtiyacı olan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir projeyi 11 Aralık'ta detaylarıyla birlikte ilan edeceğiz. Başvurularda birlik, dernek veya sendika üyesi olma şartı aramayacağız. Aylık seyyanen 1000 lira, 3 ay süre ile toplamda 3 bin lira ödeyeceğiz. Aralık ayı içinde başvuruları toplayacak ocak, şubat ve mart aylarında ödemeleri yapacağız. Bu projeye 30 binden fazla başvuru olacağını tahmin ediyoruz" dedi.