Mehmet Nuri Ersoy: Gelecek nesillere ulaştıracaktır

Kuruluş çalışmaları 1944'te başlayan Erzurum Müzesi'nin Yakutiye Medresesi ve Çifte Minareli Medrese'de faaliyet gösterdiğini hatırlatan Ersoy, şöyle devam etti: Erzurum Müzesi kendi özgün binasına 1968'te kavuşmuştur. Takdir edersiniz ki yerleşim tarihi M.Ö. 4000 yılına uzanan bu kadim toprakların medeniyet ve kültür zenginliğini söz konusu binanın barındırması ve sergilemesi mümkün değildi. 11 bin 159 metrekare kapalı alana sahip yeni Erzurum Müzemiz ise inşallah bu muazzam mirası onun sahibi olan Erzurum'a ve Erzurumlulara yakışır şekilde muhafaza edecek, sergileyecek ve gelecek nesillere ulaştıracaktır. Müzemizin sergi alanı büyüklüğü 2 bin 350 metrekare kapalı, 2 bin 750 metrekare açık olmak üzere toplam 5 bin 100 metrekaredir. Eser depolama bölümü ise 2 bin metrekare olarak inşa edilmiştir. Erzurum'un kültür ve tarihini barındıran eserlerin sergilenmesinde ve korunmasında en ileri teknolojik donanımın, ses, görüntü ve iklimlendirme sistemlerinin kullanılmasına özen gösterdik. Müzemizde hassas soğutma, toz toplama merkezleri bulunmakta olup ısınma sistemi dört farklı yolla sağlanabilmektedir. Gezdiğinizde göreceksiniz ki sergi salonları, eser depolama bölümleri, geçici sergi alanları, eğitim atölyesi, konferans salonu, kütüphane, laboratuvar ve kafeterya bölümleriyle bu eserimizi de sosyal bir yaşam alanı anlayışıyla inşa ettik.