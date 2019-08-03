Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u Atatürk Müze Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü Yerleşkesi'nde yer alan müze köşk; sakin ve huzurlu bir bağ evi olarak Ankara Belediyesi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e 30 Mayıs 1921'de armağan edildi. 1932'de Pembe Köşk'e taşınıncaya kadar Atatürk'ün en uzun süre ikamet ettiği yapı; Kurtuluş Savaşı'nın sona erişi, Cumhuriyetin kuruluşu ve daha pek çok önemli olaya ev sahipliği yapmasıyla biliniyor.

İlk kez 1950'de müze olarak halka açılan Köşk; 2002 ila 2007 yılları arasında kapsamlı bir bakım ve onarımdan geçti. Kullanıldığı dönemi yansıtan bir konut olarak tekrar düzenlenen Atatürk Müze Köşkü; hafta sonları, ulusal bayramlar ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde 13 - 17 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. Pazartesi günleri hariç hafta içi ise e-posta veya telefonla randevu alınarak müze gezilebiliyor.