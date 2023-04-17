Mehmet Günyeli'den 'Kader Denizi' sergisi

Uluslararası fotoğraf sanatçısı Mehmet Günyeli'nin, günümüz dünyasının en ağır dramlarından olan mültecilik konusunu işlediği, 'Kader Denizi' başlıklı fotoğraf projesi İstanbul'da Galeri Artist'te sanat severlerle buluşuyor.

HABERTURK.COM

Galeri Artist çok özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Usta fotoğraf sanatçısı Mehmet Günyeli'nin günümüz dünyasının en ağır dramlarından olan mültecilik konusunu işlediği 'Kader Denizi' başlıklı Galeri Artist'te sanat severlerle buluşuyor.

Güneyli'nin soyut fotoğrafları kaçak göçmenlerin terk ettikleri teknelerin üstündeki renkli boya işlerini içeriyor. Bu renkli ve soyut izler kaçak göçmenlerin çok farklı kültürleri ve adsızlığı ile örtüşüyor.

Göçmenlerin somut görüntülerinden yola çıkabilecekken bunu tercih etmeyen

Mehmet Günyeli'nin bu seçimi, yaşanan trajediye saygı içerdiği gibi, kaçak göçmen sorunu karşısında suskun ve duyarsız kalan toplum ve yönetimlerin duyarsızlığına da bir gönderme niteliği taşıyor.

Usta sanatçı Mehmet Günyeli'nin 'Kader Denizi' isimli sergisini 8 Mayıs.2023 tarihine kadar Galeri Artist Abdi İpekçi Caddesi No:77 Nişantaşı adresinde izleyebilirsiniz.

ÖNERİLEN VİDEO