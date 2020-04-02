Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Soruları merak konusu oldu. Dün akşam Habertürk TV'de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programına görüntülü bağlanan California Üniversitesi BAÜ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi profesör doktorun açıklamaları programda gerilime yol açtı.



PROF. DR. MEHMET ÇİLİNGİROĞLU KİMDİR?

Antalya doğumlu olan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, California Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim üyesi, kalp damar cerrahisi uzmanı.

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Arkansas Kalp Hastanesi’nde çalışmalar yürütmekte. Aynı zamanda BAU Tıp Fakültesi Öğr. Üyesi olan Çilingiroğlu, geliştirdiği ‘lazerli akıllı optik tomografi’ yöntemiyle kalpte by-pass'a son verdi. Kalp damarlarındaki tıkanıklıkları, hastanın vücudunda kesik işlemi yapılmadan uygulayabiliyor. Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, geliştirdiği tekniklerle sağlık alanında dikkatleri üzerine çekmektedir.

Mehmet Çilingiroğlu'nun kendi ağzından Amerika'da yaptığı çalışmalar:

''Halihazırda Amerika’nın hasta memnuniyeti ve hasta tedavisi sonuçları açısından en önde gelen Little Rock’taki ünlü Arkansas Kalp Hastanesin’deyim. Kendime ait 32 milyon dolarlık araştırma fonum bulunmakta. Ve ayrıca 25’in üzerinde girişimsel kardiyoloji alanında Amerika, Kanada ve Avrupa’da patentlerim var. 2012 ylından bu yana Arkansas Kalp Hastanesi’nde klinisyen hekim ve bilim adamı olarak çalışmalarıma devam ediyorum.

Prof.Dr. Mehmet Çilingiroğlu Antalya'da ilk ve tek Kalp Damar Hastalıkları Araştırma Merkezini kurmayı planladıklarını açıkladı.