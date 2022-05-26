Ünlü oyuncu Begüm Birgören ile 2 yıldır devam eden evliliklerini sonlandırma kararı alan Mehmet Cemil ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

BOŞANMA NEDENİ ŞİDDET Mİ?

Begüm Birgören, iddialara 2. Sayfa programında yanıt verdi:

"Asla böyle bir şey söz konusu bile değil. Bence insanlar bir flörte, bir ilişkiye başladığı zaman bir insanın ne olabileceğini geleceğe dair verdiği o sinyallerden alırsınız diye düşünüyorum. Ben hayatımda bana karşı sesini yükseltmiş bir erkeğe bile tahammül etmem. Çizgimi çizerim. O yüzden ilerisini yaşamam söz konusu bile olmadı şu güne kadar. Bundan sonra olmayacağına da çok eminim. Neden eminim? Ben öyle bir kadın olduğum için değil, buna müsade etmezsiniz yada dediğim gibi karşınızdaki insanı iyi tahlil edersiniz. Öyle bir şey söz konusu değil. Çok naif, çok güzel bir insandı. Süreç içinde anlaşamayabiliyorsunuz. Olabiliyor." dedi.

BEGÜM BİRGÖREN'İN EŞİ MEHMET CEMİL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Cemil özel bir kolejde edebiyat öğretmenliği yapıyor. 38 yaşında olan Mehmet Cemil, Begüm Birgören'le sosyal medya hesabından sık sık fotoğraf paylaşımı yapıyor. Bir dönem yurt dışında da bulunan Mehmet Cemil, gezip gördüğü yerlerin fotoğrafını da paylaşıyor.

Öğrencileriyle çekildiği fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Cemil, öğrencilerinin kendisine çektiği doğum günü videosunu da duygusal bir mesajla yayınlamıştı.