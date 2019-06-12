12 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Gezi Parkı eylemlerine destek amaçlı 2 Haziran 2013 tarihinde Ümraniye'de gerçekleşen yürüyüş sırasında 20 yaşındaki Mehmet Ayvalıtaş'ın bir aracın çarpması sonucu ölümüyle ilgili 2 sanığın "taksirle adam öldürme ve yaralama" suçlamasıyla 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın 23. Celsesi görüldü.
Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yaklaşık 6 yıl süren davada tutuksuz sanıklar Mehmet Görkem Demirbaş ve Cengiz Aktaş ile avukatları hazır bulundu. Duruşmaya olayda yaşamını yitiren Mehmet Ayvalıtaş'ın ailesi de katıldı.
4 RAPOR DA AYNI GELDİ
Mahkeme başkanı dava kapsamında istenen 4. bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını söyledi.
Daha önce davaya gelen 3 rapor, sürücü sanıkların kusursuz, ölen ve yaralanan yayanın asli ve tam kusurlu olduğunu kaydetmişti. 4. kez gelen rapor da bir öncekilerin aynısı oldu.
DURUŞMADA İZLENEN GÖRÜNTÜLER AĞLATTI
Ayvalıtaş ailesinin avukatları işe bilirkişi raporunun özenle hazırlanmadığını belirtti. "3. heyet 4. rapor. Eksik ve yetersiz bir rapor. Yeniden rapor alınsın" dedi. Avukatlar, olay anına dair görüntüleri bir uzmana yorumlattıklarını ve daha önce dosyaya giren bu görüntülerin izlenmesini talep etti. Duruşma salonunda o anlar izlendi. Kaza anı izlenirken Ayvalıtaş ailesinin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Baba Ali Ayvalıtaş ise mahkeme heyetine, “Adaletin olacağına eminim. Olay yerinde önlem alınabilirdi. Benim içim yanıyor. Bana acımayın bana adaleti sağlayın. Sizlere güveniyorum” dedi.
“KASIT YOK”
Sanıkların avukatı da yayaların aniden sürücülerin önüne çıktığını belirterek, sandıkların önlem alma şansı olmadığını söyledi. Olayda bir kasıt olmadığını kaydetti.
“MAHKUMİYETE YETERLİ DELİL YOK” MÜTALAASI
Mahkeme heyeti 5. kez rapor alınması talebini reddetti. Cumhuriyet Savcısı ise esas hakkındaki mütalaasını sundu. Dosyadaki bilirkişi raporlarını dikkate alan savcı, sanıkların mahkumiyetine yeterli delil elde edilemediğini belirtti, Sanıkların beraatına karar verilmesini talep etti.
BERAAT TALEBİ
Ayvalıtaş ailesinin avukatları ise mütalaayı kabul etmediklerini belirtti. Mütalaanın reddedilmesini isteyerek mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi. Sanık Mehmet Görkem Demirbaş, "Suçsuz olduğuma inanıyorum. Mütalaaya katılıyorum" dedi. Diğer sanık da beraatını talep etti.
Mahkeme heyeti mütalaaya karşı beyanlarını sunmak için taraflara süre vererek duruşmayı erteledi.
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