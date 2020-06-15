"BÜYÜK HIRSLARIMIZ OLMADI"

Öte yandan Aslantuğ ile mutlu bir hayat yaşayan Onan, geçtiğimiz günlerde evliliği ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

Mehmet ile ben, evimiz ve o evin içine sığdırdığımız hayatı, herhangi bir hırsla takas etmedik. Büyük hırslarımız olmadı. Evliliğin arkasında gayret ve çabanın olması gerek.