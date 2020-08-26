Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil hastalıkla mücadele ediyor. Mehmet Ali Erbil'in son sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. İşte Mehmet Ali Erbil'İn son sağlık durumu...

Mehmet Ali Erbil, 18 Kasım 2018 tarihinde evinin banyosunda düşerek kaburgalarını kırmıştı. Hastaneye kaldırılan Erbil, aylarca yoğun bakımda kalmıştı. 235 gün sonra taburcu olan şovmen, geçtiğimiz salı günü yoğun bakıma alınmıştı. Erbil'in kısa bir süre sonra yoğun bakımdan çıktığı ve sağlık durumunun bir süre doktor gözetimi altında devam edeceği öğrenilmişti. Ünlü şovmenin ablası Yeşim Erbil, geçtiğimiz günlerde kardeşinin sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı.

"Her zaman yaptığımız gibi dua edeceğiz" diyen Yeşim Erbil, şu ifadeleri kullanmıştı:

Abimin durumunu merak ediyorsunuz, haklı olarak. Aslında bilgileri saklamıyoruz. Sadece iki ileri, bir geri giden bir süreç olduğu için anlık duyuru yapmadık. 16 aydır ağır bir hastane süreci... Taburcu olsa da ayaktan takibi hep devam etti.

20 yıldır mevcut kaçak sendromu ve düşme ile başlayan olaylar vücudunu çok yıprattı. Birgün bile 'Ne olacak böyle?' demedi. Şu an yoğun bakımda. Son olay ağır bir kaçış sendromu ile ilgili. Yıpranan organlar daha fazla etkileniyor, bu nedenle de hassas bir tedavi gerektiği için yoğun bakımda.

Kronik hastalıklarla baş etmek çok zordur. Ne zaman, ne gelişeceğini bilemezsiniz. 2+2=4 değildir. Tedavisi sürecek, bekleyeceğiz. Her zaman yaptığımız gibi dua edeceğiz. Benim başından beri söylediğim şey şudur; tüm hastalar için Allah en hayırlısını versin.

Biz doktor olarak bilimin ışığında ne gerekiyorsa yaparız. Yaşam böyle bir şey... Hep mutlu, hep sağlıklı, hep moralli, hep enerjik, hep refahtan ibaret değil. İyi pazarlar...

İki beyin damarı birden tıkandığı için geçtiğimiz aylarda yeniden hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, taburcu olduktan sonra geçtiğimiz hafta ilk kez konuşmuştu.

MEHMET ALİ ERBİL SON SAĞLIK DURUMU

Mehmet Ali Erbil, son durumunu yakın dostu sanatçı Ercan Avşar aracılığıyla anlattı. Tedavi sürecenin çok iyi geçtiğini belirten Erbil " Pandemi dolayısıyla evde izole bir şekilde yaşıyorum. Sevenlerimi ve dostlarımı çok özledim" dedi.

MEHMET ALİ ERBİL VASİYETİNİ HAZIRLATTI

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle yaklaşık 235 gün yoğun bakımda yatan ve taburcu olduktan sonra da üç kez hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in vasiyetini hazırlattığı ortaya çıktı. Avukatını tedavi gördüğü hastaneye çağıran ünlü şovmenin geçtiğimiz günlerde hazırlanan evraklara imzasını attığı öğrenildi.