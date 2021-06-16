Mehmet Ali Erbil ve Nefise Karatay birlikteyken Elele dergisi için çıplak olarak objektif karşısına geçmişti.Nefise Karatay ile babasının arasının açılmasına neden olan ve büyük tartışma yaratan pozların ardından ise şok bir ayrılık geldi ve evlenecekleri beklenen çift yollarını ayırdı.